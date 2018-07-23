"Белкоммунмаш" изучает возможность производства электробусов в Египте

23 июля 2018 12:03 (UTC+04:00)

Возможности поставки и совместного производства электробусов ОАО "Белкоммунмаш" обсуждены во время визита делегации предприятия под руководством генерального директора Владимира Короля в Египет. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Египте.

Представители "Белкоммунмаша" встретились с руководством Министерства торговли и промышленности, Национальной организации военной промышленности Египта, Александрийского агентства общественного транспорта, Каирского транспортного агентства.

Во время переговоров была презентована белорусская пассажирская техника, обсуждены возможности поставки и совместного производства электробусов и трамваев в Египте для модернизации систем общественного транспорта. Достигнуты договоренности о направлении белорусским предприятием конкретных технических и коммерческих предложений организациям с учетом потребностей египетской стороны.

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