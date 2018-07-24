Беларусь и Таиланд подпишут соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Проект соглашения между правительствами двух стран одобрен постановлением Совета Министров от 23 июля 2018 года №559, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.



Проект соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий одобрен в качестве основы для переговоров.



Государственный комитет по науке и технологиям уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения (при необходимости ГКНТ может вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера) и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.



Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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