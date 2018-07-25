В Беларуси планируется выпускать медикаменты нетрадиционной китайской медицины

25 июля 2018 14:47 (UTC+04:00)

Борисовский завод медпрепаратов совместно со специалистами из КНР планирует наладить в Беларуси производство медикаментов нетрадиционной китайской медицины. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Виталий Дереш, передает БЕЛТА.

Современное фармацевтическое предприятие планируется построить в индустриальном парке "Великий камень" совместно с Пекинской фармацевтической корпорацией.

Директор завода отметил, что это будет новым направлением в развитии фармацевтики в Беларуси. В ближайшее время представители завода и парка намерены отправиться в Китай, чтобы обсудить детали сотрудничества по проекту. Виталий Дереш подчеркнул, что речь идет о препаратах, произведенных из натурального сырья, о лекарствах, а не БАДах.

Будущая продукция будет поставляться на рынок Беларуси и на экспорт. Медикаменты нетрадиционной китайской медицины востребованы в западных странах. В то же время одна из первоочередных целей проекта - насытить белорусский рынок.

Кроме того, ведутся перспективные переговоры по строительству завода с Шанхайской государственной фармацевтической компанией. Однако об их результатах говорить пока рано.

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