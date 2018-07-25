Белорусские антибиотики готовятся к сертификации для поставок в США

25 июля 2018 17:46 (UTC+04:00)

Белорусские антибиотики готовятся к сертификации для поставок в США. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Борисовского завода медпрепаратов Виталий Дереш, передает корреспондент БЕЛТА.

Завод готовит цех стерильной рассыпки антибиотиков к сертификации на соответствие требованиям GMP американской инспекции FDA (Food and drug administration - управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов). После завершения этой процедуры предприятие сможет поставлять свою продукцию в США и не только. "В 2018 году предстоит окончательный аудит. После получения этого сертификата завод планирует выйти на обширные зарубежные рынки с поставками продукции, в частности, фасованных антибиотиков", - сказал директор.

В планах у предприятия поставить на рынки дальнего зарубежья продукции на $1 млн в 2018 году. Всего экспорт завода прогнозируется на уровне $66,6 млн (в 2017 году - $64,6 млн).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Беларусь создадут совместное фармацевтическое предприятие
Бизнес 17:25
МИД: США не стоит рассчитывать на переговоры с Ираном
Политика 16:56
Минэнерго Казахстана заявило, что пошлины США на уран могут навредить компаниям-поставщикам
Казахстан 16:38
Трамп назвал ответные пошлины Китая жестокими
США 16:12
Орешкин: Cаммит президентов РФ и США показал открытость России к сотрудничеству
Россия 15:46
В Беларуси планируется выпускать медикаменты нетрадиционной китайской медицины
Беларусь 14:47
Лента новостей
Китай планирует запустить еще два онлайн-суда
Китай 18:37
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме
Бизнес 18:35
На севере Израиля сработали сирены тревоги
Израиль 18:34
Туркменистан расширяет производство строительных материалов
Бизнес 18:31
Банк ВТБ (Азербайджан) закупает банкоматы с функцией ресайклинга
Тендеры 18:31
Банк ВТБ (Азербайджан) закупает лицензию и техподдержку для IT-оборудования
Тендеры 18:30
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер
Тендеры 18:26
В Турции выросла число компаний с казахстанским капиталом
Бизнес 18:21
Объем депозитов резидентов Казахстана увеличился
Казахстан 18:16