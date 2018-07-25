Белорусские антибиотики готовятся к сертификации для поставок в США. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Борисовского завода медпрепаратов Виталий Дереш, передает корреспондент БЕЛТА.



Завод готовит цех стерильной рассыпки антибиотиков к сертификации на соответствие требованиям GMP американской инспекции FDA (Food and drug administration - управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов). После завершения этой процедуры предприятие сможет поставлять свою продукцию в США и не только. "В 2018 году предстоит окончательный аудит. После получения этого сертификата завод планирует выйти на обширные зарубежные рынки с поставками продукции, в частности, фасованных антибиотиков", - сказал директор.



В планах у предприятия поставить на рынки дальнего зарубежья продукции на $1 млн в 2018 году. Всего экспорт завода прогнозируется на уровне $66,6 млн (в 2017 году - $64,6 млн).

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