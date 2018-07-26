Потребсоюзы Беларуси и России заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

26 июля 2018 11:34 (UTC+04:00)

Белорусский республиканский союз потребительских обществ заключил в Москве соглашение о стратегическом сотрудничестве с Центральным союзом потребительских обществ России, которое позволит кооперации двух стран расширить торговое, научное и социальное взаимодействие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Документ подписали председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов и председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов.

По мнению главы Белкоопсоюза, соглашение позволит создать новый формат сотрудничества, выгодный для обеих стран. "Нам предстоит выработать и внедрить новые методы совместной работы, которые соответствуют современным экономическим реалиям, - отметил Валерий Иванов. - Мы заключили соглашение, где прописаны перспективные направления взаимодействия, которые в ближайшее время будут конкретизированы. Прежде всего, планируем увеличить товарооборот между кооперативными организациями Беларуси и России, найти новых поставщиков и новые рынки сбыта".

Дмитрий Зубов в свою очередь подчеркнул, что совместная работа открывает не только дополнительные возможности для развития торговли, но и серьезные перспективы расширения культурного, научного и социального взаимодействия. "Мы возрождаем кооперативное единство с нашими ближайшими соседями, восстанавливаем торговые и экономические связи, - сказал он. - Наша общая цель - сделать жизнь сельского населения в каждой из наших стран лучше. Развивая сотрудничество, мы помним о том, что кооперация - это не только бизнес, но и важная социальная миссия по поддержке сельского населения, развитию образования, культуры, спорта и науки. Намерены взаимодействовать не только в области торговли и производства, но и в образовательной сфере: по проектам студенческих отрядов, студенческого обмена и спорта, а также по развитию цифровой инфраструктуры потребкооперации".

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