В Беларуси планируется изменить порядок закупок организаций за счет собственных средств

26 июля 2018 17:49 (UTC+04:00)

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект указа "О закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных (внебюджетных) средств", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.

Проект указа предусматривает изменение порядка осуществления закупок за счет собственных средств. В частности, предлагается установление общего и единого для всех организаций Беларуси порядка проведения процедур закупок за счет собственных средств, без разделения на субъекты республиканского и местного уровня. Предусматривается также распространение действия данного законодательства на заключение договора финансовой аренды (лизинга). Планируется установить обязанность размещения на электронной торговой площадке не только приглашения к участию в процедуре закупки, но и документов, представляемых участнику для подготовки предложения, а также протоколов заседания комиссии для организации и проведения процедур закупок.

Выносимый на общественное обсуждение проект указа также будет рассмотрен на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ. С полным текстом документа, обоснованием к нему можно ознакомиться на сайте министерства в разделе "Законодательство/Общественное обсуждение проектов".

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