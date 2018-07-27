Белорусская биотехнологическая корпорация начала строительство высокотехнологичного АПК-производства

27 июля 2018 14:08 (UTC+04:00)

Строительство по проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) началось в Пуховичском районе Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялась церемония закладки первого камня. Памятную капсулу с посланием будущим поколениям заложили заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый и председатель правления корпорации CITIC Group Чан Чжэньмин.

"Через три года на этом месте будет экспортно ориентированное и импортозамещающее предприятие, которое позволит удовлетворить потребность животноводства в незаменимых аминокислотах и обеспечит экспортный потенциал", - сказал Михаил Русый.

Этот проект инициирован ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" с целью организации глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства и выхода на местный и экспортный рынки высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок.

Общие инвестиционные затраты на проект составляют $733 млн. В том числе Эксимбанк Китая выделил кредит на сумму 4 млрд 290 млн китайских юаней. Кроме того, проект будет финансироваться за счет коммерческого кредита на $50 млн (оборотные средства), а также средств акционеров на $35 млн.

В число объектов строительства входят предприятия по производству незаменимых аминокислот. Они рассчитаны на переработку 250 тыс. т зерна пшеницы/тритикале в год с получением 64,7 тыс. т лизина, 5,9 тыс. т L-треонина, 1,3 тыс. т L-триптофана, 23 тыс. т глютена, 99 тыс. т лизиносодержащих кормов, 15 тыс. т сульфата аммония кристаллического и 10 тыс. т сульфата аммония жидкого. Комплекс очистки и хранения зерна рассчитан на 450 тыс. т. Планируется производить комбикормов более 500 тыс. т в год. Также будет построено автопредприятие, предназначенное для организации перевозок и проведения комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта агропромышленного комплекса.

Предусматривается строительство теплоэлектростанции с одновременной выработкой электроэнергии 25 МВт и тепла для подачи 250 т/ч пара при давлении в 10 бар. Электрическая и тепловая энергии будут направлены в технологический процесс производства лизина, триптофана и треонина, комбикормов. Топливом для теплоэлектростанции будет природный газ. Также для электроснабжения агропромышленного комплекса предусматривается строительство двухтрансформаторной подстанции 110/10 кВ.

Продукция будет использоваться как для собственного производства, так и поставляться на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая.

Экспортно ориентированный и импортозамещающий высокотехнологичный инвестиционный проект реализуется в соответствии с указом от 8 августа 2016 года №300 на участке площадью 160,05 га в районе д.Уборки Дукорского сельсовета Пуховичского района.

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