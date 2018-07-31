В Беларуси планируется внести изменения в закон о туризме

31 июля 2018 14:23 (UTC+04:00)

Изменения в закон о туризме включат в план подготовки законопроектов на 2019 год, сообщил БЕЛТА директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Андрей Молчан.

"Изменения в закон "О туризме" уже созрели. Нынешняя ситуация дает дополнительные аргументы для ускоренного внесения этих изменений, - рассказал Андрей Молчан. - Что касается Министерства спорта и туризма как регулятора, то мы со своей стороны инициировали перед правительством и парламентом внесение изменений в закон "О туризме", этот законопроект включат в план нормотворческой деятельности на 2019 год". Обновленная редакция закона может быть подготовлена уже в первом полугодии 2019 года.

Андрей Молчан отметил, что о конкретных новшествах, которые появятся в новом законе, пока говорить рано, они еще прорабатываются. По его словам, ситуацию на рынке анализирует Республиканский союз туристической индустрии, который внесет в Минспорт соответствующие предложения для рассмотрения.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Республиканского союза туриндустрии, предложения по изменению законодательства в туристической отрасли обсуждались на расширенном заседании правления союза с участием региональных представителей на минувшей неделе. Принято решение внести в Министерство спорта и туризма предложения по корректировке закона "О туризме" и других нормативных правовых актов, регулирующих турдеятельность, с их последующей детальной проработкой в специальной рабочей группе, включающей представителей всех заинтересованных сторон.

Суть предложений заключается в законодательной дифференциации национальных и иностранных туроператоров, законодательном разделении выездных и въездных туроператоров, туроператоров и турагентств и обязательной сертификации турагентской деятельности. Инициативы также касаются правил работы турагентства с туроператорами, страхования ответственности туроператорской деятельности, индивидуальных финансовых гарантий для выездных туроператоров, деятельности гидов-переводчиков и экскурсоводов.

Кроме того, на заседании Республиканский союз туриндустрии выступил с поддержкой инициативы Минспорта об объединении безвизовых зон Брестской и Гродненской областей. В качестве пилотного проекта предлагается предоставить возможность свободного перемещения по установленному коридору между безвизовыми зонами для организованных тургрупп.

Изменения в закон "О туризме" инициирует и Республиканский союз туристических организаций. В частности, союз предложил введение механизмов обязательного страхования ответственности туроператоров, создание государственного страхового фонда, разграничение ответственности туроператоров и турагентств перед туристами.

Корректировка законодательства в сфере туризма обсуждается в этом году на фоне ситуации с аннуляцией путевок российского туроператора "Натали турс". По информации Минспорта, в Беларуси было продано около 400 туров, которые впоследствии были аннулированы. Точные сроки выплат по этим путевкам не озвучиваются - это решение должен принять московский офис "Натали турс". Представители турбизнеса опасаются, что сложившаяся ситуация может привести к банкротствам на белорусском рынке.

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