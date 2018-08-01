Лукашенко видит благоприятные условия для повышения уровня белорусско-швейцарских отношений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Федерального президента Швейцарской Конфедерации Алена Берсе и граждан этой страны с национальным праздником - Днем основания Конфедерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



"Уверен, что общая заинтересованность наших государств в сохранении безопасности и стабильности в Европейском регионе, плодотворные двусторонние связи в различных отраслях создают благоприятные условия для дальнейшей активизации и качественного повышения уровня белорусско-швейцарских отношений", - говорится в поздравлении.

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