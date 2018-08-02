Беларусь и Франция проведут совместный бизнес-форум

Белорусско-французский бизнес-форум пройдет осенью в Минске. Вопросы его организации обсуждались на встрече посла Беларуси во Франции Павла Латушко с заместителем директора Департамента континентальной Европы МИД Франции Николя де Лакостом, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.



Дипломаты согласовали порядок проведения осенью в белорусской столице третьего заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, обсудили проект повестки дня. Достигнуты договоренности об организации в это же время пятого белорусско-французского бизнес-форума, заключении соглашений между Ассоциацией предпринимателей Франции и Национальным центром маркетинга при МИД Беларуси, а также в области транспорта.



Павел Латушко и Николя де Лакост обсудили подходы к проведению очередных заседаний белорусско-французских рабочих групп в области туризма и по охране окружающей среды. Французский дипломат позитивно оценил продление Беларусью срока безвизового пребывания иностранных граждан до 30 дней.



Стороны также выразили заинтересованность продолжить взаимодействие по подготовке к подписанию соглашения о сотрудничестве в области высшего образования между двумя странами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.