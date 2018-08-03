Белорусские и китайские военнослужащие проведут совместное учение

3 августа 2018 14:55 (UTC+04:00)

Около 50 военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси примут участие в совместном китайско-белорусском антитеррористическом учении "Атакующий сокол", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Учение пройдет 4-18 августа в городе Цзинань (провинция Шаньдун) в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Китая и Беларуси на 2018 год.

"Учение "Атакующий сокол" проводится регулярно с целью укрепления партнерства двух армий в сфере решительного противодействия террористическим угрозам. Во время него будет проведен День белорусской культуры. Наши военнослужащие познакомят китайских коллег с белорусскими народными промыслами и творчеством, угостят блюдами национальной кухни", - отметили в военном ведомстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китайская корпорация Sinopec приостановила закупку нефти из США
Энергетика 14:02
Китай отказался соблюдать требования США по импорту иранской нефти
Энергетика 11:22
БЖД развивает логистику экспорта белорусских товаров в Китай
Беларусь 10:11
МИД Китая: Ни одна страна не хочет повторной войны на Корейском полуострове
Китай 09:26
Китай выразил протест в связи с планами Пентагона укреплять связи с Тайванем
Китай 08:56
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,1
Китай 06:53
Лента новостей
Горит лес в южном регионе Азербайджана
Происшествия 15:21
Экипажи военных кораблей выполнили второй этап конкурса "Кубок моря-2018" (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 14:58
Замечательно, что Фонд Гейдара Алиева делает так много для страны и ее культуры – израильский музыкант Томер Лев (ФОТО)
Культура 14:47
Завершился визит в Азербайджан группы российской молодежи по приглашению вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой (ФОТО)
Общество 14:42
В Баку пройдет Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике
Общество 14:38
Giffoni Experience – кино приключения азербайджанцев в Италии (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 14:27
В Баку пройдет международный турнир по художественной гимнастике «GymBala»
Общество 14:21
Минэкологии Азербайджана предупредило владельцев каменных карьеров
Общество 14:13
Консорциум ICGB о предстоящих соглашениях по проекту транспортировки азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 14:06