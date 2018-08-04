Минюст и агентства ООН в Беларуси будут сотрудничать в развитии медиации

Министерство юстиции и агентства системы ООН в Беларуси будут сотрудничать в сфере развития медиации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста по итогам встречи министра юстиции Олега Слижевского с постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий и представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашедом Мустафой Сарваром.



Среди других приоритетных сфер сотрудничества - взаимодействие по совершенствованию деятельности, связанной с работой с некоммерческими организациями.



В качестве ключевого направления стороны определили развитие службы "одно окно" для повышения качества оказания государственных услуг населению.

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