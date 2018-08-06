Денежные переводы белорусам из-за рубежа сократились

6 августа 2018 15:22 (UTC+04:00)

Денежные переводы белорусам из-за рубежа в II квартале 2018 года сократились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Денежные переводы в Беларуси через международные системы в II квартале составили более $82,8 млн в эквиваленте (в II квартале 2017-го - $101,2 млн).

Напротив, переводы из Беларуси увеличились на 11,6% до $45 млн в эквиваленте (в II квартале 2017-го - $40,3 млн).

Средняя сумма одного денежного перевода, полученного в Беларуси, составила $282,82 в эквиваленте, отправленного из страны , - $368,87 в эквиваленте.

В статистике Национального банка учтены денежные переводы через международные системы Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Contact, BLIZKO, Лидер, Money Gram, Колибри, Faster.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь возобновила поставки цемента на экспорт
Беларусь 10:53
Минюст и агентства ООН в Беларуси будут сотрудничать в развитии медиации
Беларусь 4 августа 10:26
Белорусские и китайские военнослужащие проведут совместное учение
Беларусь 3 августа 14:55
БЖД развивает логистику экспорта белорусских товаров в Китай
Беларусь 3 августа 10:11
В Беларуси предлагается отказаться от отсрочки по импортному НДС
Беларусь 2 августа 14:39
Беларусь и Франция проведут совместный бизнес-форум
Беларусь 2 августа 13:03
Лента новостей
Завтра в Баку до 33 градусов, на пляжах Абшерона будет комфортная погода
Общество 16:23
Google планирует запустить в Китае свои "облачные" сервисы
Китай 16:18
Британия хочет увеличить военный бюджет на миллиард долларов
Европа 16:16
Азербайджанские фермеры должны понять вред поджога полей после сбора урожая - эксперт
Общество 15:52
Анар Нагылбаз был талантливым человеком - народная артистка Бриллиант Дадашева
Социум 15:39
МИД Франции открыл кризисный центр после землетрясения в Индонезии
Европа 15:35
Завершились выступления гимнасток на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Общество 15:34
Москва может пересмотреть военные поставки Армении и резко изменить позицию по Карабаху – эксперт
Точка зрения 15:27
Российский телеканал представил репортаж о X Габалинском международном музыкальном фестивале (ВИДЕО)
Общество 15:21