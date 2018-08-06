"Бобруйскагромаш" открыл сборочное производство в Египте

"Бобруйскагромаш" открыл сборочное производство сельхозтехники в Египте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.



Сборочное производство организовано в Каире на базе компании Helwan Machinery and Equipment, входящей в Национальную организацию военной промышленности Египта. Его открытие стало возможным благодаря работе в рамках меморандума о взаимопонимании, который белорусское предприятие подписало с Helwan Machinery and Equipment в 2017 году.



На семинаре-презентации, организованном при участии посольства Беларуси в Египте, представители белорусской и египетской компаний представили участникам пять машин совместной сборки. Это роторные косилки, рулонные пресс-подборщики и машина для внесения твердых органических удобрений.



Представители "Бобруйскагромаша" провели переговоры с руководством египетских компаний и организаций, заинтересованных в приобретении предложенной техники. Они также рассказали о перспективах дальнейшего развития производства, в том числе за счет увеличения доли его локализации.



Состоялась встреча представителей "Бобруйскагромаша" с руководством Египетской компании по сельскохозяйственному развитию. Обсуждались перспективы совместной работы по продвижению продукции белорусского предприятия для нужд фермеров в различных регионах Египта.



ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" производит более 80 наименований сельскохозяйственной техники для внесения удобрений, заготовки и раздачи кормов, уборки льна, прицепных транспортных средств и т.д. Машины для аграрного сектора с маркой "Бобруйскагромаш" работают почти в 50 странах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.