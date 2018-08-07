Золотовалютные резервы Беларуси увеличились

7 августа 2018 10:55 (UTC+04:00)

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа составили $7 млрд, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составили $7 млрд 30,2 млн (в эквиваленте). За июль золотовалютные резервы выросли на $198,8 млн (на 2,9%) после сокращения в июне на $108,2 млн (на 1,6%).

Увеличению уровня международных резервных активов в июле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Правительством и Национальным банком в июле исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $450 млн. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.

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