Беларусь участвует в выработке рекомендаций по предупреждению гонки вооружений в космосе

20 августа 2018 16:12 (UTC+04:00)

Беларусь участвует в выработке рекомендаций по предупреждению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом БЕЛТА сообщили в постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

С участием Беларуси в Женеве состоялась сессия Группы правительственных экспертов Организации Объединенных Наций по предупреждению гонки вооружений в космическом пространстве. Эта группа была сформирована из представителей 25 государств - членов ООН. Беларусь на сессии в группе представил начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Николай Овсянко.

Основной задачей группы является выработка рекомендаций относительно субстантивных элементов международного договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и содействие скорейшему началу переговоров. Разработка и согласование проекта международного договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве станет важным шагом в обеспечении безопасности государств, их космических объектов, а также позволит существенно укрепить международный мир и безопасность.

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