Беларусь станет почетным гостем международной выставки Vietnam Expo-2018

22 августа 2018 15:32 (UTC+04:00)

Национальная экспозиция Беларуси будет организована на международной выставке Vietnam Expo, которая пройдет в Хошимине с 5 по 8 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили на выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

В нынешнем году Беларуси присвоен статус почетного гостя выставки. Национальная экспозиция продемонстрирует образцы сельскохозяйственной и коммунальной техники, широкий ассортимент химической и нефтехимической продукции, научно-технические разработки, новинки фармацевтического производства, продукты питания и напитки.

Участие в Vietnam Expo подтвердили более 25 белорусских предприятий. В их числе МАЗ, МТЗ, "Белшина", Борисовский завод медицинских препаратов, Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Волковысский мясокомбинат, "Коммунарка", "Красный пищевик". БелАЗ проведет презентацию инновационных моделей карьерной техники в формате виртуальной реальности. С помощью VR-очков можно будет оценить возможности самосвалов грузоподъемностью 110 и 130 т, предназначенных для работы в сложных горнотехнических и климатических условиях.

Vietnam Expo - одна из крупнейших универсальных торгово-экономических выставок Юго-Восточной Азии. В 2017 году в ней приняли участие более 750 компаний из 16 стран, ее посетили 12 тыс. человек. "Большой интерес к выставке объясняется тем, что сегодня Вьетнам - не только выгодный потребительский рынок, насчитывающий более 92 млн человек, но и торговые ворота во всю Юго-Восточную Азию. Более половины населения Вьетнама занято в сельском хозяйстве, поэтому тракторы, грузовые автомобили, шины и комплектующие очень востребованы в этой стране. Еще больше возможностей открывается здесь для мировых экспортеров в сфере продовольствия", - рассказали в "Белинтерэкспо".

Организатором Национальной экспозиции Беларуси выступает БелТПП при поддержке посольства Беларуси во Вьетнаме, выставочным оператором - предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.

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