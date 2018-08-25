Представительная делегация Грузии посетит Минск 1-2 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Планируется, что почетные гости откроют фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба", который пройдет на территории Верхнего города 1 сентября. В этот день состоятся переговоры председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с мэром Тбилиси Каха Каладзе. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, возможность реализации совместных проектов. Гости также посетят Белкоммунмаш" и МАЗ.

В этих же числах в Беларуси пройдут Дни Грузии. Состоятся показы грузинских фильмов, будут организованы выставки художников. 2 сентября на сцене Дворца Республики с большим концертом выступит ансамбль песни и танца "Эрисиони".

Нынешней весной Тбилиси принимал Дни Минска, проводились белорусско-грузинский бизнес-форум и выставка товаров столичных производителей, заключены десятки договоров. Города подписали программу сотрудничества на 2018-2020 годы, где определены направления партнерства в сфере экономики, туризма, культуры, образования, транспорта, жилищного хозяйства.

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