Гомель и китайский Чэнду стали городами-побратимами

28 августа 2018 18:36 (UTC+04:00)

Соглашение об установлении побратимских отношений между Гомелем и китайским Чэнду подписано сегодня на торжественной встрече руководства областного центра и делегации из этого китайского города, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и член постоянного комитета Сычуаньского провинциального партийного комитета КПК, секретарь горкома КПК города Чэнду Фань Жуйпин.

На встрече обозначили основные направления сотрудничества. Стороны намерены развивать отношения в экономике, торговле, образовании, культуре, туризме и других сферах. "К сожалению, на сегодня доля Китая во внешнеторговом обороте гомельских предприятий менее 2%. Вместе с тем у нас есть серьезные перспективы для плодотворного сотрудничества в экономической сфере", - считает мэр Гомеля.

Глава делегации Чэнду поддержал инициативу. "Чэнду называют окном, которое открывает пути для международного сотрудничества западной части Китая со странами Европы. Это возможно благодаря развитой транспортной инфраструктуре, в первую очередь железнодорожному узлу. В этом плане визитной карточкой Чэнду можно считать грузовой поезд международного значения "Чэнду - Европа", соединяющий Китай, Казахстан, Россию, Беларусь", - сказал Фань Жуйпин.

Среди перспективных направлений сотрудничества - образование и здравоохранение. Представители сторон подписали меморандум о стратегическом партнерстве между Чэндуской инвестиционной корпорацией по здоровью и Гомельским областным клиническим госпиталем инвалидов Отечественной войны. Будут укрепляться связи и в сфере образования. Сегодня поставлены подписи под соглашением об установлении сотрудничества между Высшей средней школой Ухоу и гимназией №71 Гомеля.

Меморандум об установлении сотрудничества между Гомелем и Чэнду был подписан еще в ноябре 2016 года. За два года представители городов ознакомились с экономическим потенциалом, обсудили актуальные вопросы международного торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, установили долгосрочные межрегиональные и кооперационные партнерские связи, наладили тесные контакты и обозначили приоритеты сотрудничества. 20-миллионный Чэнду - уже 33 город-побратим областного центра. Заключены договоры о партнерстве Гомеля с городами России, Франции, Китая, Украины, Италии, Латвии, Грузии, Болгарии, Великобритании, США, Сербии и др.

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