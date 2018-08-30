В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства

30 августа 2018 19:43 (UTC+04:00)

В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на рабочей встрече с представителями бизнес-сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим сделать новую программу поддержки предпринимательства", - заявил Александр Турчин. Ее планируется разработать с участием не только профильного министерства, но и представителей бизнес-сообщества.

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что это достаточно амбициозная задача, в том числе относительно сроков. Первый этап - до конца текущего года подготовить проект соответствующего нормативно-правового акта. "Потому что, к сожалению, действующая программа как не работала, так и не работает", - сказал он.

Александр Турчин также отметил, что реализация задачи по созданию новых рабочих мест лежит в основном на плечах малого и среднего бизнеса.

В свою очередь руководство объединений предпринимателей внесло свои предложения первому вице-премьеру.

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