Александр Лукашенко рассчитывает на расширение белорусско-кыргызского сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником - Днем независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.



"За прошедшие десятилетия, опираясь на исторические узы дружбы, наши страны значительно продвинулись по пути развития всего комплекса двусторонних отношений, наладили эффективное взаимодействие в рамках интеграционных структур", - говорится в сообщении.



Александр Лукашенко уверен, что совместными усилиями Беларусь и Кыргызстан продолжат наращивать потенциал двустороннего сотрудничества, расширять политический, экономический и культурный диалог в интересах народов обеих стран.



Глава государства пожелал лидеру Кыргызстана крепкого здоровья, благополучия, успехов в ответственной государственной деятельности, а киргизскому народу - счастья и процветания.

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