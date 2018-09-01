Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

1 сентября 2018 12:29 (UTC+04:00)

Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров № 620 от 28 августа 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $135,4 до $130 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $74,4 до $71,5 за 1 т, на товарные бензины - с $40,6 до $39 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $39 за 1 т (была $40,6). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они были также снижены.

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