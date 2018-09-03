Новый министр энергетики Беларуси рассказал о стоящих перед отраслью задачах

3 сентября 2018 10:40 (UTC+04:00)

Новый министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в интервью программе "Контуры" на ОНТ рассказал о стоящих перед отраслью задачах, сообщает БЕЛТА.

"Думаю, мы будет рассматривать вопросы совершенствования организационной структуры министерства энергетики, в том числе направленной на оптимизацию численности персонала с учетом внедрения высокоэффективных технологий и оборудования. Самое главное, чтобы при этом сохранилась функциональность белорусской энергосистемы, ее надежность, чтобы это никоим образом не отразилось на качестве оказываемых услуг", - сказал Виктор Каранкевич.

Среди основных задач в новой должности также он видит ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции в установленные сроки, ее успешную интеграцию в энергосистему и экономику страны, повышение эффективности работы энерго-и газоснабжающих организаций. Также в центре внимания будет повышение качества оказания услуг по электро-и газоснабжению.

Отвечая на вопрос о планах по повышению зарплат работникам отрасли, Виктор Каранкевич подчеркнул, что заработная плата должна быть заработана. "Если будут реализованы высокоэффективные мероприятия, которые позволят получить экономию денежных средств и снизить издержки на производстве, то этот источник и будет рассматриваться для повышения заработной платы. Энергосистема на это нацелена", - добавил Виктор Каранкевич.

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