Армию Казахстана оснастят белорусской военной техникой

4 сентября 2018 17:32 (UTC+04:00)

Армию Казахстана оснастят белорусской военной техникой. Об этом сообщил на пресс-конференции чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно я встречался в Казахстане с министром обороны и представителями ваших предприятий. Есть очень большая программа по оснащению нашей армии именно белорусской военной техникой", - рассказал Ермухамет Ертысбаев.

По его словам, Казахстан намерен и дальше продолжать сотрудничество с Беларусью в этой сфере.

Дипломат в целом отметил, что белорусская продукция на казахстанском рынке представлена очень хорошо. "Абсолютно все, начиная от одежды, - комбайны, тракторы, техника, лифты. Перечислять я могу очень долго", - добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь планирует открыть новые мясокомбинаты и птицефабрики для поставок в КНР
Беларусь 18:05
Прожиточный минимум в Казахстане увеличился
Казахстан 16:42
Беларусь и Грузия будут развивать сотрудничество в спортивной сфере
Беларусь 16:04
Инфляция в Казахстане может выйти за пределы заданного коридора
Казахстан 13:38
Беларусь и Узбекистан запускают совместные производства медицинских препаратов и изделий
Беларусь 12:13
Инфляция в Казахстане в августе составила 0,2%
Казахстан 11:52
Лента новостей
В работе Youtube произошел сбой
В мире 18:31
Азербайджанский банк готов расширить выдачу синдицированных кредитов (Эксклюзив)
Бизнес 18:30
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
Политика 18:27
Почта Азербайджана готовится к эмиссии карт Visa International
ИКТ 18:26
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамкирском районе
Политика 18:16
В Ташкенте состоится узбекско-египетский бизнес-форум
Узбекистан 18:10
Государственная комиссия обнаружила серьезные изъяны в работе ОАО "Азерэнержи"
Политика 18:07
Беларусь планирует открыть новые мясокомбинаты и птицефабрики для поставок в КНР
Беларусь 18:05
Азербайджан представит на Московской книжной выставке-ярмарке книги о Карабахе
Социум 18:00