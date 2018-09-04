Армию Казахстана оснастят белорусской военной техникой. Об этом сообщил на пресс-конференции чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.



"Недавно я встречался в Казахстане с министром обороны и представителями ваших предприятий. Есть очень большая программа по оснащению нашей армии именно белорусской военной техникой", - рассказал Ермухамет Ертысбаев.



По его словам, Казахстан намерен и дальше продолжать сотрудничество с Беларусью в этой сфере.



Дипломат в целом отметил, что белорусская продукция на казахстанском рынке представлена очень хорошо. "Абсолютно все, начиная от одежды, - комбайны, тракторы, техника, лифты. Перечислять я могу очень долго", - добавил он.

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