Беларусь и Турция рассчитывают перейти на торговлю в национальных валютах

5 сентября 2018 17:18 (UTC+04:00)

Беларусь и Турция рассчитывают перейти на торговлю в нацвалютах, заявил посол Беларуси в Анкаре Андрей Савиных, передает БЕЛТА.

"Уверен, что в нынешнем году товарооборот между Турцией и Беларусью превысит $1 млрд. Пришло время перейти в торговле на расчеты в турецкой лире и белорусских рублях", - сказал дипломат.

Он отметил, что переход на расчеты в нацвалютах поспособствует росту товарооборота.

Андрей Савиных сообщил, что один из ведущих банков Турции ведет переговоры по вопросу инвестиций в экономику Беларуси. Дипломат выразил надежду на дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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