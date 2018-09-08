Дипломаты Беларуси и Судана выступили за придание большей динамики двусторонним отношениям

8 сентября 2018 09:32 (UTC+04:00)

Развитию двусторонних отношений Беларуси и Судана необходимо придать больше динамики. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с послом Судана в Беларуси Нуром аль-Даиемом Абд аль-Гадиром Хамадом аль-Ниелом по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога, согласившись с необходимостью поддержания существующей позитивной динамики политических контактов, в первую очередь - на высшем уровне. Кроме того, отмечена необходимость более динамичного взаимодействия по другим направлениям, включая взаимную торговлю и совместные проекты в промышленной и сельскохозяйственной сферах.

Кроме того, достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между Министерством иностранных дел Беларуси и посольством Судана в целях обеспечения решения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества с учетом договоренностей на высшем уровне.

Владимир Макей поздравил посла Судана с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего расширения дружеских и конструктивных отношений между Минском и Хартумом.

На встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах белорусско-суданского сотрудничества по ряду направлений.

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