Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией

8 сентября 2018 10:53 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Македонии Георге Иванова с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией и динамичном развитии двустороннего сотрудничества. Уверен, что расширение взаимовыгодных отношений полностью отвечает интересам наших стран", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Георге Иванову крепкого здоровья и счастья, а народу Македонии - мира и процветания.

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