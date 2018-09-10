Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1%

10 сентября 2018 17:25 (UTC+04:00)

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2018 года по сравнению с июлем составил 100,1%, с декабрем 2017 года - 102,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2018 года по сравнению с июлем составил 100,3%, с декабрем 2017 года - 102,8%.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года и подорожали на 4,3% по сравнению с августом 2017 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% по сравнению с июлем 2018 года и на 2,8% по сравнению с августом предыдущего года. Индекс цен и тарифов на платные услуги в июне составил 100,2% к июлю 2018 года и 109,6% к августу 2017 года.

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