Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного партнерства с ЕБРР

Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного партнерства с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил министр экономики Дмитрий Крутой на встрече с директором ЕБРР от России, Беларуси и Таджикистана Сергеем Веркашанским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.



Дмитрий Крутой поздравил Сергея Веркашанского с назначением на должность и выразил уверенность, что с учетом уже накопленного опыта работы конструктивное партнерство Беларуси с ЕБРР продолжится. Министр также отметил заинтересованность республики в увеличении инвестиционного портфеля ЕБРР в стране.



Встреча состоялась в преддверии официального визита в Беларусь представителей совета директоров ЕБРР, который продлится по 14 сентября. Во время визита запланированы встречи в белорусском правительстве, Национальном банке, а также непосредственно с клиентами ЕБРР.



Сергей Веркашанский приступил к обязанностям директора ЕБРР от России, Беларуси и Таджикистана с 1 июля.

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