Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного партнерства с ЕБРР

11 сентября 2018 09:52 (UTC+04:00)

Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного партнерства с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил министр экономики Дмитрий Крутой на встрече с директором ЕБРР от России, Беларуси и Таджикистана Сергеем Веркашанским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Дмитрий Крутой поздравил Сергея Веркашанского с назначением на должность и выразил уверенность, что с учетом уже накопленного опыта работы конструктивное партнерство Беларуси с ЕБРР продолжится. Министр также отметил заинтересованность республики в увеличении инвестиционного портфеля ЕБРР в стране.

Встреча состоялась в преддверии официального визита в Беларусь представителей совета директоров ЕБРР, который продлится по 14 сентября. Во время визита запланированы встречи в белорусском правительстве, Национальном банке, а также непосредственно с клиентами ЕБРР.

Сергей Веркашанский приступил к обязанностям директора ЕБРР от России, Беларуси и Таджикистана с 1 июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1%
Беларусь 10 сентября 17:25
Китай заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере медицинского туризма
Беларусь 10 сентября 15:11
Туркменистан и Беларусь расширяют взаимодействие в области энергетики
Энергетика 10 сентября 14:53
Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов
Беларусь 10 сентября 12:26
Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск
Беларусь 10 сентября 10:08
Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и ЕС может быть подписано в этом году
Беларусь 9 сентября 23:11
Лента новостей
Нацбанк Кыргызстана потратил почти $ 20 млн на стабилизацию курса
Кыргызстан 10:28
ЕАБР намерен открыть представительство в Узбекистане
Бизнес 10:22
«КазМунайГаз» увеличил объем реализации нефти и газового конденсата
Энергетика 10:21
Директорат зимне-летнего туркомплекса «Шахдаг» передан в подчинение минкультуры
Общество 10:19
В Азербайджане около 2,5 млн голов крупного рогатого скота прошли вакцинацию против нодулярного дерматита
Общество 10:18
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:12
EMIN запускает "Бумеранг 2018" в Баку
Культура 09:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 84 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:53
В бундестаге предостерегли немецких военных от участия в конфликте в Сирии
Европа 09:38