Беларусь безвозмездно поставит в Венесуэлу 500 т сухого цельного молока

12 сентября 2018 09:54 (UTC+04:00)

Беларусь поставит в Венесуэлу 500 т сухого цельного молока на безвозмездной основе. Соответствующее распоряжение 11 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Продукт будет произведен Лепельским молочно-консервным комбинатом и ОАО "Беллакт" по венесуэльским стандартам и содержать витамины A и D.

Это решение направлено на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию политического и делового сотрудничества, укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами.

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