Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере

17 сентября 2018 13:55 (UTC+04:00)

Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Индонезии Аданг Судраджат, передает БЕЛТА.

Аданг Судраджат заявил, что индонезийскую сторону интересуют достижения военно-промышленного комплекса Беларуси. "Нам будет крайне интересно услышать предложения белорусской стороны. В Беларуси очень хорошо продвигается ядерная энергетика. Надеемся обсудить и этот вопрос", - сказал он.

Вопросы сотрудничества в сфере ВПК затрагивались на встрече делегации с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком. Отмечалось, что после вступления в силу межправительственного белорусско-индонезийского соглашения о сотрудничестве в оборонной промышленности будет сформирован белорусско-индонезийский комитет по военно-техническому сотрудничеству.

Беларусь и Индонезия, как подчеркивалось во время встречи, настроены активизировать парламентское сотрудничество, нарастить товарооборот.

Визит парламентской делегации Индонезии в Беларусь продлится до 20 сентября. Помимо переговоров в Палате представителей запланирована встреча с представителями Министерства иностранных дел.

Индонезийские парламентарии побывают на Минском заводе колесных тягачей, БелАЗе и МАЗе, где ознакомятся с производством и проведут краткие переговоры.

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