Беларусь и Россия подпишут балансы поставок сельхозпродукции на 2019 год в ноябре. Договоренность об этом достигнута сегодня в Москве на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, говорится в информации, размещенной на сайте российского аграрного ведомства, сообщает БЕЛТА.



"По итогам встречи стороны договорились в ноябре 2018 года подписать прогнозные балансы Союзного государства на 2019 год по молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродуктам, провести в I квартале 2019 года в Минске очередное заседание коллегий аграрных ведомств России и Беларуси, а также продолжить конструктивное сотрудничество, направленное на увеличение оборота сельхозпродукции между двумя странами", - отмечается в сообщении.



По словам Дмитрия Патрушева, Беларусь является важнейшим торговым партнером России и крупнейшим поставщиком на российский рынок по ряду направлений. "На протяжении нескольких лет товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между нашими странами демонстрирует положительную динамику, - цитируются его слова в информации ведомства. - За 2017 год он увеличился на 20% и составил почти $5 млрд. По молочной продукции доля Беларуси в российском импорте составляет 84%. Вместе с тем на сегодняшний день остается актуальным вопрос обеспечения свободного доступа и безопасности поставок. Совместными усилиями мы уже продвинулись в решении этой проблемы и, уверен, сможем добиться еще более существенных результатов".



Леонид Заяц и Дмитрий Патрушев уделили особое внимание исполнению дорожной карты по снятию взаимных ограничений поставок продукции животноводства. "В результате проведенной работы поставки молочной продукции в Россию в настоящее время могут осуществлять 8 предприятий Беларуси, - констатировали в Минсельхозе РФ. - Кроме того, с 13 августа отменены временные ограничения на доступ в Россию молочной сыворотки двух белорусских предприятий. Также российская сторона прорабатывает возможность дополнить дорожную карту списком предприятий, заинтересованных в реализации молочной и мясной продукции. Для урегулирования ситуации с поставками белорусской животноводческой продукции регулярно и успешно ведется работа по интеграции ветеринарных информационных систем прослеживаемости".



Во встрече министров принял также участие государственный секретарь Союзного государства Григория Рапота.

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