Лукашенко: белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные

22 сентября 2018 16:04 (UTC+04:00)

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная часть переговоров была один на один с Президентом (России. - Прим. БЕЛТА). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", - сказал глава государства.

"Я пригласил вас для того, чтобы обсудить итоги вчерашних переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений", - отметил Президент, обращаясь к членам правительства.

Учитывая, что многие темы подробно обсуждались именно главами государств в формате один на один, Александр Лукашенко комплексно проинформировал участников совещания об итогах переговоров.

В частности, в Сочи речь шла о политическом взаимодействии Беларуси и России как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях, финансовых взаимоотношениях и выделении кредитных ресурсов, продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижении процентной ставки, вопросах сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, поставок нефти и нефтепродуктов. Обсуждалась также тема пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы. Затронут вопрос табачного рынка и акцизов. В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов.

Александр Лукашенко предложил на совещании вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности. "Прежде всего связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси", - резюмировал белорусский лидер.

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