Лукашенко: Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов

25 сентября 2018 12:24 (UTC+04:00)

Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, передает БЕЛТА.

"Мы не делаем выбор между Востоком и Западом, стремимся выстраивать со всеми партнерами без исключений равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поприветствовал послов на гостеприимной белорусской земле, поздравил их с началом нового этапа в дипломатической карьере и первым официальным рабочим днем в статусе руководителей миссий в Беларуси. "Беларусь - европейское государство, которое ценит свой суверенитет и последовательно реализует миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наши подходы хорошо известны. Белорусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что как убежденный противник конфронтации и донор безопасности в регионе Беларусь выступает за решение конфликтов исключительно мирным путем и настойчиво работает над расширением круга единомышленников.

"Лишь объединив усилия в данном направлении, можно обеспечить нормальное, комфортное сосуществование государств и долгожданное спокойствие. Именно этой логикой мы руководствовались, когда предложили начать новую широкую дискуссию по проблеме европейской и международной безопасности. Она, по аналогии с Хельсинки, призвана содействовать разрешению накопившихся противоречий между государствами на обширном пространстве Евро-Атлантики и Евразии", - отметил белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, в области экономических реформ Беларусь избрала путь эволюционных рыночных преобразований, исключающий болезненные шоки для людей. Благодаря системным мерам по упрощению административных процедур, устранению излишних барьеров и ограничений совершенствуются условия ведения бизнеса и самореализации граждан. При этом рыночное начало в экономике сочетается в Беларуси с социально ответственной политикой. Значительные усилия направляются на обеспечение занятости населения, доступности образования, здравоохранения, социальных гарантий, на повышение их уровня.

"В центре внимания государства - человек с его запросами, нуждами, тревогами и надеждами. Мы гордимся тем, что в Беларуси власть не оторвана от народа. Не сомневаюсь, что в период вашей каденции вы увидите немало примеров, подтверждающих мои слова", - выразил уверенность глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларусь готова делиться опытом преобразований в экономической и иных сферах, открыта для заимствования лучших зарубежных наработок. "Беларусь всегда будет для вас ответственным, предсказуемым и надежным партнером", - убежден президент.

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