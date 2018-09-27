Ожидается первый контракт на поставку в Афганистан белорусских тракторов таджикской сборки

Ожидается подписание первого контракта на поставку в Афганистан белорусских тракторов со сборочного предприятия в таджикском городе Гиссар. Об этом журналистам рассказал посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов, передает в четверг БЕЛТА.



Дипломат отметил, что лидеры двух стран поручали подумать о выходе на третьи страны с совместно произведенной продукцией. "При посещении президентами площадки (сборочного производства в Гиссаре) мы планируем подписать первый контракт с афганцами о поставке собранных здесь тракторов в так называемом тропическом исполнении. Афганцы попросили для их рынка возобновить выпуск этих моделей", - рассказал Олег Иванов.



"Неделю назад первые тракторокомплекты поступили, линии готовы. В присутствии президентов, я надеюсь, с конвейера сойдут первые трактора, которые отправятся в Афганистан", - добавил Олег Иванов.

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