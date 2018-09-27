Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - членов СНГ. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА.



Встреча лидеров стран Содружества состоится 28 сентября в Душанбе. Главы государств проведут переговоры в узком и расширенном форматах. На них президенты обсудят вопросы политического взаимодействия, дальнейшее развитие сотрудничества в культурно-гуманитарных областях и в сфере безопасности. Во время заседания также будет рассмотрено совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.



Ожидается, что на полях саммита Александр Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами.



Во время визита Президента в Душанбе также запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят сотрудничество двух стран в различных отраслях и ознакомятся с реализацией достигнутых ранее договоренностей.



Как сообщалось, глава государства посещал Таджикистан с официальным визитом в мае этого года. Президенты тогда вместе открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в Гиссаре, которое было включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. "В сентябре я буду здесь и уже посмотрю, как вы торгуете. Вы уже доложите нам, на какие рынки вышли. Мы же хотим создать здесь опорную площадку, чтобы вместе выходить на другие рынки", - заявил на предприятии Александр Лукашенко.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.