Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан

27 сентября 2018 13:47 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - членов СНГ. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА.

Встреча лидеров стран Содружества состоится 28 сентября в Душанбе. Главы государств проведут переговоры в узком и расширенном форматах. На них президенты обсудят вопросы политического взаимодействия, дальнейшее развитие сотрудничества в культурно-гуманитарных областях и в сфере безопасности. Во время заседания также будет рассмотрено совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

Ожидается, что на полях саммита Александр Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

Во время визита Президента в Душанбе также запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят сотрудничество двух стран в различных отраслях и ознакомятся с реализацией достигнутых ранее договоренностей.

Как сообщалось, глава государства посещал Таджикистан с официальным визитом в мае этого года. Президенты тогда вместе открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в Гиссаре, которое было включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. "В сентябре я буду здесь и уже посмотрю, как вы торгуете. Вы уже доложите нам, на какие рынки вышли. Мы же хотим создать здесь опорную площадку, чтобы вместе выходить на другие рынки", - заявил на предприятии Александр Лукашенко.

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