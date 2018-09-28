Беларусь и Узбекистан утвердили программу сотрудничества в сфере стандартизации

28 сентября 2018 17:37 (UTC+04:00)

Первый заместитель председателя Госстандарта Беларуси Валентин Татарицкий и генеральный директор агентства "Узстандарт" Дилшод Саттаров в ходе 41-й Генеральной ассамблеи ISO в Женеве подписали программу сотрудничества в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия на 2019-2020 годы. Об этом БЕЛТА сообщает впресс-службу Госстандарта.

"Стороны будут обмениваться информацией, документами в области технического регулирования и стандартизации, делиться опытом при проведении семинаров, стажировок специалистов", - рассказали в пресс-службе.

Узбекские специалисты ознакомятся с опытом внедрения в Беларуси информационных технологий в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия, функционированием государственной системы каталогизации продукции Беларуси. Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации проинформирует о сотрудничестве с нотифицированными органами ЕС в области оценки соответствия, в том числе при работах по получению права нанесения СЕ-маркировки продукции.

В области метрологии стороны планируют сличение государственных эталонов и их калибровки. Предусмотрена реализация программ проверки квалификации лабораторий, осуществляющих испытания поставляемой продукции.

Ожидается, что реализация этой программы сотрудничества будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между органами стандартизации двух стран, о котором было заявлено на узбекско-белорусском форуме делового и межрегионального сотрудничества. Этот форум состоялся 12 сентября 2018 года в Ташкенте в рамках официального визита в Узбекистан Президента Беларуси Александра Лукашенко.

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