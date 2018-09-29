Кабмин России одобрил проект соглашения о порядке обращения продукции в ЕАЭС

29 сентября 2018 12:29 (UTC+04:00)

Правительство России одобрило проект соглашения, которое регулирует порядок обращения продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, в рамках союза. Документ опубликован сегодня на сайте Кабмина, сообщает в субботу БЕЛТА.

"Соглашение направлено на обеспечение юридическими или физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, безопасности продукции, не включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС, а также продукции, включенной в единый перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты ЕАЭС на всех стадиях ее жизненного цикла в соответствии с законодательством государств ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке к документу.

Наопмним, проект соглашения был одобрен решением Совета Евразийской экономической комиссии в феврале 2018 года.

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