Лукашенко и Рахмон договорились о дальнейшем развитии промкооперации

29 сентября 2018 13:06 (UTC+04:00)

Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились о дальнейшем развитии промышленной кооперации на площадках в Таджикистане. Соответствующий вопрос обсуждался во время посещения сборочного производства тракторной техники в городе Гиссар, сообщает в субботу БЕЛТА.

Главы государств осмотрели производственную территорию предприятия, новый большой цех, где уже начата сборка тракторов для поставки в Афганистан. Было доложено, что все прежние поручения по развитию производства выполнены. Также заявлено о достижении между сторонами договоренности в сфере налогообложения, что значительно повысит конкурентоспособность совместно произведенной продукции.

Эмомали Рахмон заметил, что нужно развивать промкооперацию и собирать не только тракторы, но и другую технику, в том числе комбайны, технику для коммунального хозяйства с возможностью последующего экспорта и на рынки третьих стран.

Гендиректор Минского тракторного завода Федор Домотенко рассказал о перспективах по локализации на производстве в Гиссаре, получении сертификатов на выполнение ряда работ непосредственно в Таджикистане. Речь также идет о совместном выпуске навесного оборудования, расширении его ассортимента. В частности, уже к следующему сезону специально для условий Таджикистана может быть открыта линия по сборке самоходных горных косилок. Разработкой этой уникальной техники занимались белорусские конструкторы.

Президент Таджикистана предложил под новые производства использовать не только площадку в Гиссаре, но и, например, непосредственно в Душанбе, где есть необходимые трудовые ресурсы и потребность в создании новых рабочих мест.

Главы государств также пообщались с рабочими, среди которых не только таджики, но и белорусские граждане, которые занимаются наладкой производства, обучением местного персонала.

В завершение Эмомали Рахмону был подарен сертификат на трактор "Беларус" модели 82.1. Таджикский лидер поблагодарил за подарок, отметив, что он будет востребован в хозяйстве.

Напомним, ОАО "МТЗ" и ОАО "Бобруйскагромаш" на базе дилера АОЗТ "Агротехсервис" реализуют в городе Гиссар проект по созданию сборочного производства тракторов, навесного и прицепного оборудования. Данное производство включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. Проект также включает в себя создание на базе производства учебного центра по подготовке технических специалистов среднего звена для обслуживания и эксплуатации белорусской сельхозтехники.

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