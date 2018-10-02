Ученые из Беларуси и России обсудят вопросы лесоводства на конференции в Гомеле

Международная научно-практическая конференция "Лесное хозяйство: практика, наука, образование" пройдет 4-5 октября в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины. Об этом во вторник сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу вуза.



Участниками форума станут ученые, исследователи, представители производства из Беларуси и России.



Сферу лесного хозяйства рассмотрят с разных сторон - науки, производства, образования, экологии, экономики и др. На пленарном заседании, а также в секциях специалисты обсудят актуальные вопросы лесоведения, лесоустройства, воспроизводства насаждений, агротехнологий выращивания посадочного материала. Особое внимание будет уделено аспектам охраны и защиты лесов, охотоведения, экологии и радиоэкологии леса. Еще одним дискуссионным направлением станет лесная селекция, семеноводство, генетика, биотехнология.



"Диалог специалистов двух стран позволит сторонам обменяться научным и практическим опытом, определить пути решения актуальных проблем экологии и лесозащиты, совершенствовать подготовку инженеров лесного хозяйства, поспособствует интеграции науки и производства", - отметили в пресс-службе.



По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов.



Нынешний форум, организаторами которого выступают Министерство образования и ГГУ имени Ф.Скорины, проводится впервые и посвящен 15-летию открытия в вузе специальности "Лесное хозяйство".

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