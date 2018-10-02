Беларусь и Турция обсуждают перспективы кооперации в автопромышленности

В промышленных центрах Турции Бурса и Гебзе 2-3 октября проходит белорусско-турецкий семинар по кооперации и обмену опытом в области производства и дистрибуции автомобильной техники и автокомпонентов. Об этом сообщает во вторник БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в Турции.



Белорусская делегация включает представителей десяти крупнейших холдингов и предприятий - производителей техники и изделий, применяемых в автомобильной промышленности, среди которых ОАО "БелАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Белкоммунмаш", ОАО "БАТЭ", ОАО "Минский электротехнический завод имени Козлова", ОАО "Борисовский завод агрегатов".



Насыщенная деловая программа мероприятий предусматривает презентации белорусских и турецких предприятий, переговоры в рамках контактно-кооперационной биржи в ассоциации Uludaр, посещение производственных комплексов для обмена опытом организации производственного процесса и реализации готовой продукции. Важным элементом семинара является проработка перспектив промкооперации производителей двух стран и совместной интеграции в международные цепочки поставок и кластерного сотрудничества предприятий автомобильной промышленности.



Мероприятие организовано при содействии посольства Беларуси в Турции в сотрудничестве с турецкой ассоциацией производителей и экспортеров автомобильной промышленности Uludaр в рамках проекта Организации Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДО в Беларуси в секторе производства автотехники.



Ассоциация производителей и экспортеров автомобильной промышленности Uludaр создана в 1992 году и объединяет крупнейших игроков турецкого автопрома. В ассоциацию входят 4700 производителей и экспортеров автомобильной техники и автокомпонентов. В 2017 году экспорт предприятий ассоциации составил около 30 миллиардов долларов.

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