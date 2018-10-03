На форуме регионов Беларуси и России будут подписаны контракты на 100 млн долларов

ОАО "Могилевхимволокно" подпишет на заседании Совета делового сотрудничества, которое состоится 12 октября на полях V Форума регионов Беларуси и России, три контракта на 100 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов, передает в среду БЕЛТА.



Всего ожидается, что в этом году контрактов будет подписано не менее чем на 500 миллионов долларов. Их заключат также "Могилевлифтмаш", "Моготекс" и другие предприятия. "Идет взаимный поиск партнеров, подписание контрактов говорит о том, что можно с уверенностью смотреть в будущее", - отметил Владимир Пантюхов.



Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков в свою очередь напомнил, что перед Беларусью стоит серьезная задача об увеличении ВВП: к 2025 году он должен вырасти вдвое - до 100 миллиардов долларов. Амбициозные планы по удвоению ВВП обсуждаются и в России. По мнению сенатора, странам нужно совместно двигаться на пути по достижению этих целей. Заключаемые на форуме контракты и соглашения о сотрудничестве должны сыграть свою роль.



Напомним, V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве и Могилевской области под эгидой Совета Республики и Совета Федерации. В основных и сопутствующих мероприятиях форума ожидается участие около 2 тысяч человек. Предполагается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях.

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