Беларусь примет участие во встрече Группы поддержки Шелкового пути на полях сессии ПА ОБСЕ

4 октября 2018 09:43 (UTC+04:00)

Встреча Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет на полях ее осеннего заседания в Бишкеке. Участие в этом и других мероприятиях сессии примет председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, член делегации парламента Беларуси в ПА ОБСЕ Андрей Рыбак, сообщает в четверг БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

Андрей Рыбак примет участие в заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ, парламентской конференции на тему "Содействие диалогу в сфере безопасности в Центральной Азии и за ее пределами". Она будет посвящена борьбе с новыми вызовами и угрозами в приграничных районах путем укрепления доверия и регионального сотрудничества. В программе сессии также Средиземноморский форум, на котором будет обсуждаться геополитика Центральной Азии и Средиземноморья в контексте решения проблем миграции, торговли и окружающей среды.

Кроме того, планируется, что белорусский парламентарий проведет в Бишкеке ряд двусторонних встреч.

Напомним, осенняя сессия ПА ОБСЕ проходит в столице Кыргызстана по 6 октября.

Как сообщалось, весной 2019 года в Минске пройдет конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Белорусская сторона предлагает посвятить форум потенциалу сотрудничества в регионе, в том числе возможностям Беларуси как важного звена в контексте формирования экономического пояса Шелкового пути.

Группа поддержки Шелкового пути была создана в Парламентской ассамблее ОБСЕ в 2017 году на 26-й летней сессии в Минске. Инициатива о создании группы принадлежит Азербайджану. В Баку состоялась ее первая конференция. Учредителями выступили 17 стран, в том числе Беларусь. Сейчас в группу входят 22 государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бишкеке состоялось заседание Кыргызско-казахстанского делового совета
Кыргызстан 3 октября 20:33
На форуме регионов Беларуси и России будут подписаны контракты на 100 млн долларов
Беларусь 3 октября 17:51
Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере нефтехимии и машиностроения
Беларусь 3 октября 16:58
В Кыргызстане начала работу осенняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ
Кыргызстан 3 октября 16:35
Для реконструкции аэродрома Орша в Беларуси будет выделено до 25 млн долларов
Беларусь 3 октября 15:11
Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение товарооборота
Беларусь 3 октября 13:35
Лента новостей
Ангела Меркель прибыла в Израиль
Израиль 10:55
БВШН названа лучшим учебным заведением года
Общество 10:55
Владимир Путин считает верной, хотя и запоздалой инициативу ЕС по Ирану
Иран 10:48
Корейская компания может наладить импорт алкоголя и бобовых из Узбекистана
Бизнес 10:47
Россия и Казахстан внесли изменения в соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов
Энергетика 10:31
В одной из областей Казахстана ожидается хороший урожай свеклы
Казахстан 10:29
Власти Турции сносят виллу ранее задержанного Аднана Октара, более известного как Харун Яхья
Турция 10:17
В Турции прогремел взрыв, погибли четверо военнослужащих
Турция 10:11
Китай планирует в октябре продать облигации правительства США на $3 млрд
Китай 10:08