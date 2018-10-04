Беларусь получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году

4 октября 2018 20:22 (UTC+04:00)

Беларусь станет организатором Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заявка белорусской делегации нашла поддержку у большинства участников ассамблеи. В борьбе за право проведения крупного международного спортивного события Беларусь опередила Республику Корея и Тунис.

Презентацию страны поддержал также министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, который прибыл накануне в Батуми. Он гарантировал международной федерации проведение олимпиады согласно всем требованиям.

Следующая Всемирная шахматная олимпиада 2020 года состоится в Ханты-Мансийске.

Беларусь в ближайшие годы станет центром несколько крупных мировых спортивных событий. В 2019-м страна примет II Европейские игры, в 2021-м - чемпионат мира по хоккею, а в 2022-м впервые в Минске состоится Всемирная шахматная олимпиада.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гянджинский автозавод расширят производство тракторов «Беларус»
Бизнес 17:55
Беларусь масштабно представит свой экспортный потенциал в Шанхае
Беларусь 17:05
В Беларуси пройдет энергетический и экологический форум
Беларусь 15:12
Ракетный комплекс «Полонез» еще более усилит военный потенциал Азербайджана - белорусский эксперт
Точка зрения 11:50
Молодежь Беларуси и Кубы заинтересована в сотрудничестве
Беларусь 11:44
Беларусь примет участие во встрече Группы поддержки Шелкового пути на полях сессии ПА ОБСЕ
Беларусь 09:43
Лента новостей
Казахстан представил обновленный Кодекс о недрах
Казахстан 20:44
Пенс призвал Google прекратить разработку поисковика Dragonfly для Китая
США 20:41
Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о минздраве
Политика 20:32
Крепостные стены Ичеришехер и бакинская Девичья башня в Германии
Культура 20:31
S&P опубликовало отчет о кредитоспособности казахского банка "Kassa Nova»
Бизнес 20:24
Самед Гурбанов: Азербайджанским экспортерам будет оказана поддержка по признанию их продукции на российском рынке
Бизнес 20:22
Замглавы МИД КНДР проведет переговоры с представителями Китая и России
Другие страны 20:18
Рынок криптовалют в ожидании решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США
ИКТ 19:59
Халаф Халафов: Баку готов укреплять и расширять отношения с Берлином во всех сферах
Политика 19:59