Беларусь получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году

Беларусь станет организатором Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заявка белорусской делегации нашла поддержку у большинства участников ассамблеи. В борьбе за право проведения крупного международного спортивного события Беларусь опередила Республику Корея и Тунис.

Презентацию страны поддержал также министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, который прибыл накануне в Батуми. Он гарантировал международной федерации проведение олимпиады согласно всем требованиям.

Следующая Всемирная шахматная олимпиада 2020 года состоится в Ханты-Мансийске.

Беларусь в ближайшие годы станет центром несколько крупных мировых спортивных событий. В 2019-м страна примет II Европейские игры, в 2021-м - чемпионат мира по хоккею, а в 2022-м впервые в Минске состоится Всемирная шахматная олимпиада.

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