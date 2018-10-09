В Беларуси выделят более $12 млн на строительство авиаремонтного завода

9 октября 2018 09:21 (UTC+04:00)

Новый резидент - ОАО "Минский завод гражданской авиации №407" - зарегистрирован в СЭЗ "Минск". Об этом сообщает во вторник БЕЛТА со ссылкой на администрацию свободной экономической зоны.

Предприятие реализует проект по строительству авиаремонтного завода на территории Национального аэропорта Минск. Объем инвестиций, предусмотренный в бизнес-плане, превысит 12 миллионов долларов.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В августе границы СЭЗ расширены, в нее включены новые участки в Молодечно и Жодино. ОАО "Минский завод гражданской авиации №407" стал 14-м резидентом, зарегистрированным в текущем году.

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