Беларусь и Афганистан обсуждают выполнение договоренностей по развитию сотрудничества

Выполнение договоренностей по развитию сотрудничества Беларуси и Афганистана обсуждается на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой, передает в пятницу БЕЛТА.



"В Беларуси знают и высоко ценят ваш конструктивный подход к развитию сотрудничества между Беларусью и Афганистаном, а также личное внимание к реализации наших совместных проектов. Ваш визит в Беларусь в августе прошлого года был основой для развития сотрудничества между нашими странам, и я рад сегодняшней возможности обсудить, как продвигается выполнение ранее достигнутых договоренностей", - отметил Сергей Румас.



Абдулла Абдулла в свою очередь подчеркнул, что Афганистан традиционно поддерживает дружеские отношения с Беларусью. "У нас есть очень хорошие воспоминания о Беларуси", - добавил он.



Товарооборот Беларуси и Афганистана в январе-июле 2018 года составил 21,7 миллиона долларов(по итогам 2017 года товарооборот составил 29,6 миллиона долларов). Белорусский экспорт за семь месяцев вырос на 48,2 процента до 21,5 миллионда долларов, его основу составляют нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, части и принадлежности для автомобилей и тракторов.



Встреча проходит на полях заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь принимает участие в нем в статусе наблюдателя при ШОС.

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