Беларусь и Сербия отмечают развитие торгового оборота

18 октября 2018 12:50 (UTC+04:00)

Беларусь и Сербия отмечают развитие торгового оборота. Эта тема обсуждалась на рабочей встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с послом Сербии в Беларуси Велько Ковачевичем. Об этом в четверг сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили итоги белорусско-сербского сотрудничества за прошедший период 2018 года, отметив положительную динамику политических контактов и парламентских связей, развитие торгового оборота между двумя странами", - сообщили в пресс-службе МИД.

Кроме того, достигнуты договоренности о продолжении совместной работы по повышению качества и практической отдачи от двусторонних проектов в различных областях сотрудничества.

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