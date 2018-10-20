Беларусь и Венгрия активизируют межмидовские консультации

20 октября 2018 11:06 (UTC+04:00)

Беларусь и Венгрия активизируют межмидовские консультации и расширят их тематику. Такая договоренность была достигнута на встрече посла Беларуси в Венгрии Александра Хайновского с министром иностранных дел и внешней торговли этой страны Петером Сийярто. Об этом в субботу сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское диппредставительство.

"На встрече с министром иностранных дел Петером Сийярто подробно обсуждена проблематика укрепления двустороннего экономического сотрудничества. Акцент был сделан на реализации совместных проектов в строительной, фармацевтической, кредитно-финансовой, транспортной, туристической сферах. Достигнута договоренность о конкретных совместных шагах по укреплению договорно-правовой базы двусторонних отношений, активизации и расширению тематики консультаций между министерствами иностранных дел двух стран", - сообщили в посольстве.

Также Александр Хайновский встретился с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. В фокусе внимания сторон были вопросы наращивания взаимной торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами, укрепления взаимодействия между ветеринарными службами, кооперации в сфере селекции и семеноводства, реализации совместных инвестиционных проектов в области животноводства и птицеводства. "Особое внимание уделено вопросам сохранения позиций и расширения присутствия на венгерском рынке белорусской сельскохозяйственной техники", - говорится в сообщении.

Обе встречи состоялись в рамках подготовки к IX заседанию белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в Минске 5-6 ноября параллельно с двусторонним бизнес-форумом.

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