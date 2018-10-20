Беларусь и Израиль прорабатывают обмен парламентскими визитами на уровне спикеров

Беларусь и Израиль прорабатывают вопрос обмена парламентскими визитами. Белорусская сторона уже направила приглашение спикеру Кнессета Йоэлю Эдельштейну. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков на встрече с депутатом Кнессета Израиля Йоэлем Развозовым, передает в субботу БЕЛТА.



Александр Попков отметил, что накопилось достаточно вопросов, над решением которых целесообразно поработать во время взаимных визитов спикеров. "Нам необходимо выйти на обмен визитами, чтобы встретиться и обсудить политические, экономические и многие другие вопросы", - считает он. При этом сенатор подчеркнул, что между двумя странами нет противоречий. Совместная работа по темам, представляющим взаимный интерес, поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества, убежден парламентарий.



Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества в инвестиционной сфере. По словам Йоэля Развозова, израильские компании проявляют большой интерес к белорусской IT-индустрии, в том числе с точки зрения кадров, технологий. Парламентарии намерены также содействовать развитию взаимодействия в туризме. Стороны обменялись мнениями о том, как максимально задействовать имеющийся потенциал в этой отрасли.

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