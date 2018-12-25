Лукашенко: Россия и Белоруссия "действительно могут договориться" по спорным вопросам

25 декабря 2018 16:58 (UTC+04:00)

Москва и Минск "действительно могут договориться" по спорным вопросам энергетики, чтобы "не тащить старые проблемы в новый год". Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы только что сказали, что мы можем договориться. Я больше скажу: действительно можем договориться, потому что команды, которые сейчас здесь находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблему. Да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить, - сказал белорусский лидер. - Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае открылся четвертый Маньчжурский международный форум
Китай 17:10
Россия сомневается, что США выполнят обещание о выводе войск из Сирии
Россия 14:28
Власти Финляндии заявили, что по-прежнему заинтересованы в российском рынке
Европа 14:24
Российский банк поможет Таджикистану привлечь инвестиции для Рогуна
Таджикистан 12:58
Источник: В России начались подводные испытания беспилотного аппарата "Посейдон"
Россия 12:13
Белоруссия расценивает размещение базы США в Польше как источник угрозы
Беларусь 12:08
Лента новостей
Узбекский «Нефтегазинвест» закупит запасные части
Тендеры 17:16
Чистая прибыль «Казатомпрома» увеличилась почти в 4 раза (Эксклюзив)
Энергетика 17:15
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявляет тендер
Тендеры 17:13
В Азербайджане антидопинговые правила больше всего нарушаются в трех видах спорта - агентство
Общество 17:13
В Китае открылся четвертый Маньчжурский международный форум
Китай 17:10
Центробанк Азербайджана выставит ноты на 300 млн манатов
Финансы 17:08
Бывший министр обороны Израиля объявил о создании новой партии
Израиль 17:06
В Азербайджане развернуто производство бронежилетов
Бизнес 17:04
Команда Балаша Касумова отметилась новшеством в финале Первого канала России (ВИДЕО)
Социум 16:55